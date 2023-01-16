 

В Британии хотят разрешить "менять пол" с 16 лет и заставляют Церковь Англии венчать геев

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен в настоящее время продавливает законопроект, который разрешит "менять пол" с 16 лет, при этом молодым людям даже не нужно будет получать диагноз "гендерная дисфория" -- они смогут просто заявить о своей принадлежности к другому полу.
Один из лидеров Консервативной партии, лидер Палаты общин Пенни Мордонт обвинила Церковь Англии в том, что она отказывает геям в церковном венчании -- это якобы приносит им ужасные мучения и делает "гражданами второго сорта". При этом геи в Британии могут вступать в брак, но Мордонт считает, что этого мало и нужна именно церковная церемония.
Согласно канадскому исследованию, больше половины "трасженщин", которым хирургическим путём сделали "вагину", спустя два года после операции всё ещё испытывают мучительную боль, в том числе (каждый третий) при посещении туалета, и нуждаются в постоянной медицинской помощи.

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APN.ru