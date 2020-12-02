 

56% шотландцев хотят независимости от Соединённого Королевства

Согласно проведённому в Шотландии соцопросу, независимость от Соединённого Королевства сегодня поддерживают 56% шотландцев. В связи с этим первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен требует провести новый референдум по этому вопросу. На данный момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отвергает эти требования. 
 
Стоит отметить, что в проведённом опросе отсутствовал пункт "затрудняюсь ответить", можно было дать лишь ответы "да" и "нет". Опрос проводился по телефону, и в нём участвовало лишь немногим больше тысячи шотландцев. 
 

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APN.ru