56% шотландцев хотят независимости от Соединённого Королевства
- 02.12.2020, 22:35,
- Новости
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Согласно проведённому в Шотландии соцопросу
, независимость от Соединённого Королевства сегодня поддерживают 56% шотландцев. В связи с этим первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен требует провести новый референдум по этому вопросу. На данный момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отвергает эти требования.
Стоит отметить, что в проведённом опросе отсутствовал пункт "затрудняюсь ответить", можно было дать лишь ответы "да" и "нет". Опрос проводился по телефону, и в нём участвовало лишь немногим больше тысячи шотландцев.