56% шотландцев хотят независимости от Соединённого Королевства

Согласно проведённому в Шотландии соцопросу , независимость от Соединённого Королевства сегодня поддерживают 56% шотландцев. В связи с этим первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен требует провести новый референдум по этому вопросу. На данный момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отвергает эти требования.

Стоит отметить, что в проведённом опросе отсутствовал пункт "затрудняюсь ответить", можно было дать лишь ответы "да" и "нет". Опрос проводился по телефону, и в нём участвовало лишь немногим больше тысячи шотландцев.



