Число получающих гражданство РФ граждан Украины сократилось, а Таджикистана -- выросло

Число граждан Украины, получивших российское гражданство, за девять месяцев этого года сократилось (хотя они по-прежнему сохраняют лидерство).

Согласно статистическим данным МВД РФ, за девять месяцев текущего года гражданство РФ получили более 260 тыс. граждан Украины, что на 32 тыс. меньше, чем годом ранее (293 тыс., а в 2020 году -- 291 тыс.).

Всего за девять месяцев этого года российское гражданство получили почти 550 тыс. человек, что на 7 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в тройку лидеров за январь - сентябрь 2022 года вошли граждане Таджикистана (почти 120 тыс.) и Армении (почти 33 тыс.). По сравнению с прошлым годом число получивших гражданство РФ граждан Таджикистана значительно выросло (было 70 тыс.).