 

Число получающих гражданство РФ граждан Украины сократилось, а Таджикистана -- выросло

Число граждан Украины, получивших российское гражданство, за девять месяцев этого года сократилось (хотя они по-прежнему сохраняют лидерство).

Согласно статистическим данным МВД РФза девять месяцев текущего года гражданство РФ получили более 260 тыс. граждан Украины, что на 32 тыс. меньше, чем годом ранее (293 тыс., а в 2020 году -- 291 тыс.). 

Всего за девять месяцев этого года российское гражданство получили почти 550 тыс. человек, что на 7 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в тройку лидеров за январь - сентябрь 2022 года вошли граждане Таджикистана (почти 120 тыс.) и Армении (почти 33 тыс.). По сравнению с прошлым годом число получивших гражданство РФ граждан Таджикистана значительно выросло (было 70 тыс.).


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