Погиб замечательный русский человек Максим Перевезенцев

Сегодня мне позвонил мой друг Василий Рыбаков и сообщил, что неделю назад был похоронен наш добрый товарищ и замечательный русский человек, горный инженер, пошедший добровольцем воевать за Новороссию, Максим Перевезенцев.

Максим погиб 8 ноября под Херсоном, был разорван в клочья снарядом, то, что это он - определили только по ДНК. Максима похоронили несколько дней назад под Екатеринбургом.

Я познакомился с Максимом несколько лет назад, когда мы вместе с ним выдвигали общественную инициативу по возобновлению всенародных выборов мэров всех городов Свердловской области. Более плотно я с ним познакомился уже потом, когда мы боролись за экологию против британской фирмы "Полиметалл", варварски разрабатывающей северные земли Свердловской области со сгоном местного населения, и против фирмы УГМК, более чем на половину принадлежащей семейству узбекскских евреев и чекистов Махмудовых (УГМК варварски разрабатывает окрестности Североуральска и собирается строить новые карьеры на территории посёлка Баранчинский, с нарушением всех экологических норм).

Несколько раз мы с Максимом в одной машине ездили в разные части Свердловской области, в автомобиле вместе провели много часов, вели разные разговоры. Ещё несколько лет назад Максим говорил, что с "украиной" нужно было кончать ещё в 2014-м, он ещё тогда поддерживал борющуюся Новороссию... Максим не терпел несправедливость, он, профессиональный горный инженер, родом из Ивделя (Ивдель - городок на Северном Урале, вокруг Ивделя расположено несколько колоний для заключённых, Ивдель - город зеков), боролся всеми силами против иностранцев, расхищающих русские недра. Максим бесстрашно воевал с британской фирмой "Полиметалл" и УГМК, управляемой узбекскими евреями и чекистами Махмудовыми, он участвовал во всевозможных общественных слушаньях, предшествующих началу разработки новых месторождений, был экспертом и подбирал экспертов для экологических экспертиз. Прорывался на карьеры и фиксировал нарушения законодательства РФ, технологий и правил разработки полезных ископаемых. Выступал в прессе и участвовал в судебных разбирательствах. Максим бился за экологию Шемура, Саумы, Баранчинского, Ивделя и т.д.

Максим понимал, что навести порядок с освоением русских месторождений может только демократически избранная местная русская власть, целиком зависящая от местного населения. Поэтому Максим боролся за возвращение всенародных выборов мэров всех городов Свердловской области.

Максиму неоднократно угрожали неизвестные, требовали прекратить его общественную деятельность, у него были проблемы с ФСБ и МВД. Из-за общественной деятельности были проблемы на работе (чекисты давили на работодателей).

Максим был типичным добрым русским человеком. У него болело сердце за вымирающий народ манси (Максим - родом с севера, он с детства жил рядом с манси). На развитие манси государственный бюджет РФ и бюджет Свердловской области выделяют большие деньги, но все эти деньги разворовываются чиновниками, до простых манси деньги - не доходят. Максим вошёл в руководство общественной организации, ставящей своей целью помочь манси получить все средства, выделяемые им государством. Манси очень уважали Максима и преклонялись перед ним...

Сегодня я узнал, что Максим добровольцем пошёл после начала СВО воевать за Новороссию. И погиб... Награждён орденом Мужества... Похоронен несколько дней назад...

На таких русских людях, как Максим Перевезенцев - вся Россия держится... И гибель Максима - невосполнимая утрата для русского народа...

Максим навсегда останется в моём сердце, и я постараюсь продолжить делать то, что не доделал Максим...

Пути Господни - неисповедимы!