Народный законопроект о прямых выборах мэров в Свердловской области отклонён

Комитет Заксобрания Свердловской области по региональной политике и местному самоуправлению отклонил законопроект народной инициативы о возвращении прямых выборов мэров городов.

Спикер парламента Михаил Ершов:

"Закон сырой. Безусловно, требуется доработка, внесение поправок, так как в проекте закона указан способ избрания глав местного самоуправления, но не указано место главы в системе местного самоуправления".

По его словам, в Заксобрание поступило четыре отрицательных заключения на этот законопроект: от государственно-правового управления, юридическо-экспертного совета при Уральском институте регионального законодательства, прокуратуры Свердловской области и федерального Минюста.





Летом инициативная группа екатеринбуржцев начала сбор подписей жителей Свердловской области в поддержку законопроекта о прямом избрании мэров городов и собрала больше 13 000, то есть на 3000 больше, чем необходимо.

