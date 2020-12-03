 

Народный законопроект о прямых выборах мэров в Свердловской области отклонён

 

Комитет Заксобрания Свердловской области по региональной политике и местному самоуправлению отклонил законопроект народной инициативы о возвращении прямых выборов мэров городов.

Спикер парламента Михаил Ершов:

"Закон сырой. Безусловно, требуется доработка, внесение поправок, так как в проекте закона указан способ избрания глав местного самоуправления, но не указано место главы в системе местного самоуправления".

По его словам, в Заксобрание поступило четыре отрицательных заключения на этот законопроект: от государственно-правового управления, юридическо-экспертного совета при Уральском институте регионального законодательства, прокуратуры Свердловской области и федерального Минюста.


Летом инициативная группа екатеринбуржцев начала сбор подписей жителей Свердловской области в поддержку законопроекта о прямом избрании мэров городов и собрала больше 13 000, то есть на 3000 больше, чем необходимо.


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APN.ru