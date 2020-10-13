Уральцам удалось добиться, чтобы заксобрание Свердловской области рассмотрело проект прямых выборов мэров
- 13.10.2020, 17:08,
- Новости
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82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею прямых всенародных выборов мэров городов. Инициативной группе в Свердловской области удалось собрать 15 000 подписей в поддержку этого законопроекта, и более 11 000 из них признаны достоверными. Теперь законодательное собрание Свердловской области должно будет рассмотреть
этот законопроект.
Инициативная группа была официально зарегистрирована областным заксобранием, законопроект официально опубликован в «Областной газете».