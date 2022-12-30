 

Экс-президент Франции рассказал, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете "The Kyiv Independent" заявил, что Минские соглашения дали Украине
возможность усилить свой военный потенциал. По объяснению Олланда, Минские соглашения на время остановили наступление России на Украину, и это дало Украине возможность лучше обучить и оснастить армию.  
Ранее, 7 декабря, в интервью немецкой газете "Ди Цайт" экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения были старанием «дать Украине время», и «она использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня».


 


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