Для Путина стали "абсолютной неожиданностью" откровенные слова Меркель о Минских соглашениях

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были заключены только для того, чтобы дать Украине время подготовиться к войне с Россией, стало неожиданностью для президента РФ Владимира Путина.

"Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Я всегда исходил, что руководство Федеративной республики ведет с нами себя искренне <...> Я рассчитывал, что другие участники этого процесса были искренними с нами. Оказывается, и они тоже нас обманывали. Смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может, и раньше все это надо было начинать", -- задумался Путин.



