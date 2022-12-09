 

Для Путина стали "абсолютной неожиданностью" откровенные слова Меркель о Минских соглашениях

 

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были заключены только для того, чтобы дать Украине время подготовиться к войне с Россией, стало неожиданностью для президента РФ Владимира Путина.

"Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Я всегда исходил, что руководство Федеративной республики ведет с нами себя искренне <...> Я рассчитывал, что другие участники этого процесса были искренними с нами. Оказывается, и они тоже нас обманывали. Смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может, и раньше все это надо было начинать", -- задумался Путин.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Блок Ангелы Меркель получил самый низкий уровень поддержки в истории
» Барак Обама отложил поставки оружия на Украину
» Путин и Меркель не нашли общий язык
» Меркель будет просить за Ходорковского?
» Меркель расчищает дорогу для Тимошенко
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Выставка художников Донбасса открылась в Москве

Выставка художников Донбасса открылась в Москве

Андрей Пинчук: На Донбассе, чтобы победить, надо наступать широким фронтом, а не действовать локально

Андрей Пинчук: На Донбассе, чтобы победить, надо наступать широким фронтом, а не действовать локально

Смысл войны

Смысл войны

Волна исторического реваншизма в Европе может смести послевоенные границы

Волна исторического реваншизма в Европе может смести послевоенные границы

В Москве в Доме Молодёжи открывается выставка молодых художников из Донбасса

В Москве в Доме Молодёжи открывается выставка молодых художников из Донбасса

Конвейер ненависти в украинской школе

Конвейер ненависти в украинской школе

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Выставка художников Донбасса открылась в Москве

Выставка художников Донбасса открылась в Москве

Демократия и автократия с высоты птичьего полёта

39% американцев считают, что человечество сейчас живёт в конце времён

  • 21:59
  • 176

Украинцы обстреляли университет и гостиницу в Донецке

  • 21:48
  • 176

Для Путина стали "абсолютной неожиданностью" откровенные слова Меркель о Минских соглашениях

  • 18:50
  • 228

Албанские спецназовцы вторглись на север Косова и в Метохию

  • 08:02
  • 359
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru