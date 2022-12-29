 

ВСУ обстреливают сёла под Курском и Белгородом, на Урале попытка поджога электростанции

 

Сёла в Курской области Гуево и Тёткино попали под миномётный обстрел ВСУ, пострадавших нет, в Тёткине нанесён ущерб шести домовладениям, вплоть до разрушения. Также в этом селе перебита газовая труба и повреждена линия электроснабжения.

Также ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Под удар попал хутор Стадников, взрывной волной были повреждены окна двух частных домов. Кроме того, противник атаковал село Муром, зафиксированы прилёты десяти снарядов противника по таможенному контрольно-пропускному пункту.

Неизвестный объект вновь сбит над Энгельсом Саратовской области. 

В Екатеринбурге задержаны двое граждан России за попытку поджечь электроподстанцию «Панельная»; предположительно, они действовали под кураторством администратора Телеграм-канала бывшего журналиста Александра Невзорова. 




 


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