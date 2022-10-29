 

Украинцы атаковали подстанцию в Курской области

 

Вооруженные силы Украины атаковали электрическую подстанцию на окраине города Суджа Курской области. Повреждена крыша, окна, незначительно повреждён трансформатор. Пострадавших нет.

Также сегодня украинцы обстреляли хутор Старый в Белгородской области, "зафиксированы повреждения в трёх частных домовладениях. Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна». А в пятницу в Белгородской области было обстреляно село Красное. Белгородская область подвергается обстрелам ежедневно, в том числе с жертвами среди мирного населения. 

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