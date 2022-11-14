 

Украинцы обстреливают Курскую и Белгородскую области

 

Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области, один из снарядов попал на территорию фермерского хозяйства, в результате чего загорелась ёмкость с дизельным топливом. Также в области обстрелян Валуйский городской округ, зафиксирован прилёт мин в селе Борки. Третьим обстрелом Белгородской области за день повреждены частные жилые дома в селе Щигоревка. 

 

В Курской области обстреливаются посёлки Тёткино и Попово-Лежачи, на территории тракторной бригады в Глушковском районе разбиты гаражи и мастерские, посечён осколками жилой дом. На земле видны глубокие воронки от украинских снарядов. В Тёткине повреждено здание сахарного завода, перебита газовая труба. 

 


 


 


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