Украинцы обстреливают Курскую и Белгородскую области

Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области, один из снарядов попал на территорию фермерского хозяйства, в результате чего загорелась ёмкость с дизельным топливом. Также в области обстрелян Валуйский городской округ, зафиксирован прилёт мин в селе Борки. Третьим обстрелом Белгородской области за день повреждены частные жилые дома в селе Щигоревка.

В Курской области обстреливаются посёлки Тёткино и Попово-Лежачи, на территории тракторной бригады в Глушковском районе разбиты гаражи и мастерские, посечён осколками жилой дом. На земле видны глубокие воронки от украинских снарядов. В Тёткине повреждено здание сахарного завода, перебита газовая труба.







