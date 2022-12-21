 

Дума приняла закон о биометрии

 

Как сообщает Интерфакс, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о порядке работы единой системы биометрических персональных данных в РФ.

Предусматривается сбор двух видов биометрии: изображение лица и образец голоса. "Эта норма, как предполагается, будет действовать до 1 сентября 2024 года, но изменение этого перечня, исходя из текста законопроекта, возможно только правительством по предложению Координационного совета, который формируется правительством с обязательным вхождением в него представителей общественности, централизованных религиозных организаций", - сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Вводится запрет на принудительный сбор биометрии, устанавливается, что отказ гражданина от сдачи биометрии не может влиять на оказание ему любых государственных, муниципальных услуг. Отказ от сдачи биометрии можно будет сделать в письменной форме через любое отделение МФЦ, прописывается право гражданина отозвать в любой момент данное им ранее согласие на обработку его биометрии - все эти действия также могут совершаться родителями в отношении своих несовершеннолетних детей.

Кроме того, "определен механизм проверки гражданином сведений о ранее данном им согласии на обработку биометрии, а также всех действий, совершенных с его биометрическими данными - "теперь человек сможет зайти на госуслуги, на свою страницу, и увидеть все, что происходило с его биометрическими данными".

"Запрещаем сбор геномной информации. Также устанавливается, что сбор биометрической информации несовершеннолетних до 18 лет детей возможен только с согласия родителей или их опекунов", - отметил Хинштейн.

"Вводится запрет на трансграничную передачу собранной биометрии, указывается, что хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории РФ, исключается возможность иностранного участия в обработке, хранении биометрии, сообщил председатель комитета".


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