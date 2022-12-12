Албанцы арестовывают живущих в Косове сербов

Полиция Косова арестовывает проживающих на этой территории сербов, сообщил председатель Русской партии в Сербии Слободан Николич.

«Сербы, которые находятся на территории Косова, строят баррикады около пункта таможни "Ярине". Сейчас там началась так называемая охота на сербов. Местная полиция арестовывает наших людей, например, если человек появится в майке, где будет написано "Косово-Сербия". Для них это преступление, за которое судят», — рассказал Николич.

В ночь на 12 декабря в северном Косове ночью были слышны взрывы и стрельба.

Появилась информация, что президент Сербии Александр Вучич в четверг, 15 декабря, готовит официальное обращение по введению представителей полиции и военных на территорию Косова.

