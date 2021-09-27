 

В Косове албанцы набросились на сербов с призывами "Убей серба!"

 

В южной (албанской) части города Косовска-Митровица произошло нападение албанцев на молодых сербов. 

Группа сербской молодёжи из муниципалитетов на севере Косова и Метохии приехала в южную часть Косовска-Митровицы, чтобы передать отчётные документы в Агентство по сельскому хозяйству. Многочисленная группа албанцев, вооружённая ножами и бутылками, атаковала сербов. Нападавшие скандировали "Убей серба!".

"Нас было 10-15 человек, мы регистрировали подсобные хозяйства. В здании включилась громкая музыка, упоминали сербов, я не понял (объявление было сделано в здании агентства на албанском языке). Нам сказали, что приемное окно закрывается, мы пошли по коридору на улицу, когда нас начали избивать, били справа и слева, кричали "Армия освобождения Косова! Убей серба!" Нас били кулаками, бросали в нас стеклянные бутылки, когда мы вышли на улицу, послышались сирены полиции, мы побежали к мосту (мост через реку Ибар, разделяющий город на сербскую и албанскую части)", - рассказал один из пострадавших сербов.

Пострадавшие уверены, что нападение было заранее спланировано.


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