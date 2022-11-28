В конце концов, многонациональный советский народ воюет сам с собою. И в этом в глубине души признаются власти с обеих сторон. А Запад с США наблюдают за внедрением этого своего проекта самоуничтожения великого народа с начала 90-х лет прошлого столетия.





Гегемон - самый главный провокатор и подстрекатель хаоса в мире! Именно он автор концепции управляемого хаоса. А обыватель может барахтаться в близоруких заблуждениях. Гегемон никогда не был самодостаточным субъектом. И об этом я слышал от ведущих зарубежных учёных на различных международных научных конгрессах. Гегемон выживает за счёт использования ресурсов планеты и экспансии своего капитала. И это фундаментальный факт. Никогда не видел убедительных аргументов против этого факта.



Как можно рассорить двоих? Нужен третий, который, будучи соблазнителем, подстрекал бы одного из тех двух. Именно этим занимаются США в мире.

Кто угомонит Гегемона от мировой экспансии?





В Евросоюзе уничтожена европейская традиция, Европа как цивилизация сохранилась только в России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя призыв Европарламента к Сербии ввести санкции против РФ ради вступления в ЕС.

Захарова процитировала премьер-министра республики Ану Брнабич, которая ранее рассказала о совете Европарламента к Белграду. По словам главы правительства, Сербии предложили «не продолжать свой европейский путь», если страна отказывается вводить антироссийские санкции.

Мне думается, что извращения античных постулатов закона, права, христианских ценностей, религии идеалов гуманизма и др. — это глобальный продукт эпохи постмодернизма. И эти извращения коснулись всего человечества, а не только европейского континента. И это всё уже описано французскими постмодернистами ещё 90- х годах прошлого столетия. (Ж. Бодрийар и др.) И эта культура катастрофы продолжает цвести и поныне.





Проблема в том, что Захарова обнаружила это поздно. Глубокое философское понимание того, что обречённо происходит в мире, пришло с запаздыванием. Это не резко свалилось. Это зрело уже давно.

А какой главный международный субъект является источником этих извращений не вызывает уже сомнений. Постмодернистами хорошо было показано, что истоки у Гегемона.





Сейчас идёт фаза конвульсий этих извращений. Для спасения выбран проект превращения мирового сырьевого и ресурсного международного субъекта (России) в глобального мирового изгоя. Украина здесь вторична. Она лишь международная политическая шахматная доска для реализации этих планов. Только такое понимание может стать мощным основанием для эффективного смыслостроительства среди россиян. В противном случае нет никаких оснований для смыслостроительства, а по сути, для будущего России. Паразитическое ожидание россиян на приход прогресса с Запада – наивно. На одних симпатиях и зависти к высоким технологиям Запада и зарубежного мира, строить будущее России, близоруко. И не стоит в одну кучу сваливать деструктивные внешнеполитические аспекты с внутреннеполитическими российскими проблемами.





США согласны с Россией в том, что ядерную войну нельзя выиграть, что недопустимо ее кому-либо развязывать, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. «Российское руководство заявляет, что ядерную войну нельзя выиграть, а также что она никогда не должна быть развязана. Мы согласны с этим утверждением», — приводят СМИ слова Кирби. По его словам, сейчас как никогда Вашингтон считает особенно важным поддерживать каналы коммуникаций с Россией. И действительно, нужно прислушиваться к Хиросиме Нагасаковне, а не к Серафиме Исааковне. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал киевским властям задуматься «о своих реалистичных требованиях и приоритетах» для переговоров с Москвой. В частности, команду президента Украины Владимира Зеленского призвали пересмотреть свою позицию по поводу возвращению Крыма, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Так, по данным издания, во время своего визита в Киев 4 ноября Салливан дал понять Киеву, что нужно хотя бы казаться открытыми для переговоров. По его мнению, в таком случае у украинских властей появятся рычаги воздействия.





Заметим, что:





1. Ожидание переговоров пока продиктовано лишь тревожным социумом и экономической прагматикой различных субъектов

2. Переговоры как таковые без их пунктов не имеют ценности. Устраиваемые пункты предстоящих договоров сторон отсутствуют, а значит разговор о переговорах пока беспредметен.

3. Сама дискуссия в СМИ о переговорах Украины и России не связана никак с самими переговорами, но имеет лишь следующие мотивы и ценности:

а) Тестирование субъектов информационными пробросами и получение ценной информации о состоянии субъектов (нужно знать пульс происходящего)

б) Военно-тактическое использование интервалов пониженной военной активности сторон, вызванных переговорами

в) наличие переговоров , по сути, не изменяло характера боевых действий сторон, а лишь эффективно использовалось Украиной в весенний период. Это нужно помнить

г) Вероятнее всего, у НАТО, в связи с событиями вокруг Херсона, появилась иллюзия значительной слабости тактической армии РФ и планы, подобные плану Барбаросса. Поэтому переговоры эти могут быть лишь средством для разрешения этих планов.





Итоги G20:





1. Никакой новой и полезной информации. Обмен мнениями международных субъектов, которые и так звучали в СМИ. Все остались при своих мнениях. И главное Китай не изменил своему мнению. 2. Экспресс-диагностика перед фото. Раскладка и так была видна и без этой диагностики. 3. Медленное воспитание терпимости международных субъектов к стране-изгою продолжается и есть перспективы. 4. Приоритетная возможность влияния на участников была у Украины. Насколько это влияние на участников эффективно, покажет время. 5. Живой контакт: субъекта потрогали и понюхали друг друга.



Раньше в бизнес-аналитике всегда на одного проплаченного профессора-аналитика, прогнозирующего в СМИ нисходящий тренд, всегда можно было найти такого же выступающего профессора, прогнозирующего восходящий тренд.

Сейчас ничего не поменялось, причём несмотря на потрясения экономики различных стран в связи с ситуацией на Украине.

Обратил внимание на то, что в СМИ появились публицистические статьи о том, что якобы, в связи с современной военно-политической ситуацией, экономика России откатится назад на десятилетия и обречена на хроническое долголетнее турбулентное отставание и разрушение. Часто об этом пишут журналисты, которые цитируют экономистов и каких-либо профессоров-экономистов, о которых шла речь выше.



Всё это лишь линейные прогнозы, сделанные не только на основании некорректной экстраполяции, не учитывающей нелинейность, бифуркационность и ситуационность экономики, благодаря которым в любое время может произойти непредсказуемый процесс и выход на иной тренд.

Кроме того, если провести строгий научно-экономический анализ прогнозов, рисующих обречённость российской экономики в современных внешнеэкономических условиях, то можно найти множество неоднозначностей, некорректностей, субъективизма, идеологизма, и, наконец, проплаченных домыслов, направленных на влияние и манипуляцию обывателем, далёким от понимания экономики.

Сейчас в потоке рейтингов и прогнозов вынырнуло множество злорадных и садомазохистических экспертов и аналитиков. Самоистязание и самобичевание россиян пока в фаворе, но скоро обыватели этим наедятся до тошноты и понадобятся иные информационные блюда.



А что вреднее для России: аналитики, доказывающие долгосрочную обреченность экономики России или аналитики, пишущие пропагандистские статьи о светлом будущем России? И те и другие бесполезны.

И все-таки, вред от проплаченной экономической аналитики, убивающей всяческие надежды на развитие России, пожалуй, вреднее для обывателей. Тем более, если в этих статьях имеет место лишь бездарное самобичевание без рецептов и рекомендаций для разрешения этих проблем. Видимо, есть основания, чтобы подобные статьи встречали информационные фильтры.

Стартовал чемпионат мира по футболу в Катаре. У этого события есть главная отличительная черта — это первый в истории Мундиаль, который вообще никого не волнует. Спортивный азарт всего мира стравился на азарт противостояния России и Украины, по сути, на азарт противостояния России и Запада с США.





А может быть, активность в этом противостоянии тормознула, благодаря просьбе ФИДЕ, чтобы часть былого азарта жителей планеты не стравливалась на военно-политический "стадион" Украины, а вся пошла на стадионы Катара!? Артистический проект на Западе открыл Рейган. Там это временно. Там винни-пухи не вылезают из мультфильма и не ведут детей за собой, как это сделали с клоуном Зеленским. США это сделали, но не у себя. Сейчас мир стал зависеть от марионеток-паяцев США. Такова эпоха постмодернизма. Это проект. Зеленский - политический проходимец, марионетка-артист. Он нашёл своих режиссёров. Хороший кадр для театра марионеток. А артисты, как известно, иного не умеют. Но Зеленский развивается и успехи сейчас связаны часто не с личностными факторами, а с применением технологий. Неужели будущее мира будет зависеть от того, куда уведёт мир артистическая психология Зеленского?





Недавно Захар Прилепин сказал, дескать, элиты по-прежнему верят, что «фарш» можно провернуть обратно». Обратно проворачивать фарш, чтобы он превратился в кусок мяса, не стоит. Ментальность не изменишь и новый фарш будет тем же. Опять провернут и даже в большем количестве и это опять не будет иметь никакого отношения к развитию России. Придут "новые" - замаскированные старые. И эти проекты уже ждут внедрения. И в этом проблема!

Херсон усилил проблему смыслостроительства вокруг СВО. Наблюдаю за тем, как после сдачи Херсона постепенно трансформируется риторика и лексика федеральных ток-шоу на федеральных телеканалах. Увеличивается доля объективности. Любое поражение в любых сферах отрезвляет и развивает. Карен Шахназаров теперь спрашивает о том, как же все-таки называть тех, с кем идут бои на Украине? Дескать, кто-то должен нам правильно обозначить с кем это россияне все-таки вошли в конфликт? Запутались...Хотя весной на этих же ток-шоу этот вопрос не стоял. Была определённость. Федеральные каналы на этот счёт вторичны, так как у власть имущих началась коррекция по этому вопросу.



И, конечно, поднимаются вопросы образа будущего, а по сути, проблема смыслостроительства вокруг СВО, о которой у меня, вышла серия статей ещё и весной. Эта актуальная тема, но проблема смыслостроительства не разрешалась. Необходима программа и меры!

Один писатель-участник этого ток-шоу так и сказал, дескать, ну, победим и что дальше? Ответ на этот вопрос должен быть. Хотя, для объективности, необходимо рассматривать и иные варианты исхода.



В любом случае внезапно увеличившаяся доля умеренности и объективности федеральных СМИ — это хороший показатель. Но насколько её хватит! Эмоционально-психологическая близорукость уменьшается. И все-таки, до сих пор главенствуют эмоции, а не смыслы. Если будут смыслы, то будет мотивация и успех.Херсон усилил проблему смыслостроительства вокруг СВО. Сначала необходимо построить и сформировать смыслы и лишь потом начать строить всё остальное. Наблюдательно-пассивный пул стран, которых мы пока не называем недружественными.

Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», а РФ оказывает этому сопротивление. Об этом журналистам сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, во главе с США, нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», — утверждает Эрдоган.





Мне думается, что:





1. Прежде всего речь шла, видимо, об экономической войне Запада с Россией. И о вторичной экономической реакции России на это экономическое нападение.

2. Пока Эрдоган не поднимает и не выражает проблему мировой политической экспансии Гегемона, в которой Запад (Европа) используется в свою угоду. Эрдоган скоро дозреет и до этого. А пока Эрдоган как тот самый жеребёнок, который сосёт титьку у двух лошадей.

3. Наблюдательно-пассивный этап Китая и Турции скоро закончится. И действия Китая и Турции будут зависеть от проигрыша или успеха России. Таким образом, Россия на внешнеполитическом уровне должна расшевелить эти две страны в угоду себе. Это не так просто! Особенно трудно разрешить эту проблему в неопределённой ситуации вокруг исхода отношений России и Украины.





Узнал из СМИ, что жена советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича — Анастасия — отказалась называть русский «языком оккупантов». «Мне комфортнее говорить на русском», — сказала она в начале интервью. Анастасия добавила, что не поддерживает распространяемое на Украине утверждение, что «русский язык — это язык оккупантов». «Это мой родной язык. Я разговариваю на нем с детства», — подчеркнула она, отметив, что не осуждает людей с другим мнением.





Я не раз проводил НЛП-видеоанализ формирования речи многих украинских политиков и экспертов, дающих интервью в интернете. Он показал, что в большинстве случаев их речь формируется с невербальными элементами и коннотациями, позволяющими говорить, что многие анализанды мыслят преимущественно на русском языке. Более того, уровень успешного и продуктивного применения украинской речи в ответственных делах, в частности, в законотворчестве, на Украине не настолько удовлетворительный. Коннотации и пафос применения украинской речи наполнен в большей части обозначением личности, что она достойна жить на Украине и не рискует получить косвенное социальное приглашение-давление выехать из неё. Как это, например, произошло с моим киевским приятелем, русским по национальности, преподавателем НВП в украинской школе.





Эксперты и аналитики, которых мы часто слышим и видим в интернете, напоминают тех самых псов, которым регулярно кидают в тарелку кость со стола, и они её обгладывают с разным отношением. Самое забавное то, что эти эксперты и аналитики всегда будут этим заниматься при любых трансформациях общества и власти. В их тарелках всегда будет лежать кость для обгладывания. И не важно, кто подбросит им эту кость в тарелку: победившая или проигравшая сторона. Эти псы всегда перестроятся и будут заинтересовывать своими домыслами при любой власти. Как отфильтровать этих псов от тех, к кому действительно необходимо прислушиваться?





Совет один: наличие в них учёности и истинной исследовательской компоненты. Уже потом идут логика и объективность, что сейчас редкость. Изменить сущность личности сложнее, причём даже если он познает психологию самого себя и других. Это как в анекдоте, когда крестьянину рассказали почему движется машина, а он всё равно ищет в ней лошадь и желает машину подцепить к лошади. Человек создаёт мир и всё, что вокруг себя на основании своего Я. Об этом писал великий Фихте, который дружил с Гегелем и пошёл дальше его в познании возникновения.



Многие аналитики на видео по суфлёру выговаривают не свои тексты. Журналистское попугайство процветает. Эти исследования есть у других авторов. Мы должны знать откуда берутся и как возникают эти видео и эти тексты. Большинство видео не являются новизной. Я знаю ограниченное число людей, которые способны создавать новые знания и информации в данной ситуации. Для меня ценнее умный и мудрый мужик из деревни, который, изучая деревню может обозначить контуры будущего России, не связанного с субъективным давлением из интернета и ТВ. Большинство видео являются конъюнктурной и садомазохистической домыслятиной. Только время и реальные события всё отфильтруют. И после этого необходимо будет провести анализ всех этих аналитиков и экспертов. Именно тогда произойдёт истинная оценка их деятельности и их сущности.





Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал мобилизованных, которые недовольны условиями содержания в учебных центрах. Он призвал военнослужащих прикладывать усилия, чтобы быть готовыми к бою. «И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? А что ты должен Родине? Но мы же эти вопросы никогда не задавали. 30 лет современной России эти вопросы нельзя же было задавать», — сказал он в эфире «Соловьев Live».



Наконец-то Соловьёв в форме вышеприведённых вопросов, поднял проблему смысла и смыслостроительства. Но поднять этот вопрос мало. Соловьёв сам не ответил на этот вопрос. А ответ на этот вопрос и есть разрешение проблемы смыслостроительства. Именно о проблеме смыслостроительства и способах разрешения этой проблемы были посвящены все многие мои статьи всё время после начала СВО.





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин

https://t.me/garifullin1962