Украинцы усиливают обстрел Запорожской АЭС и объявляют наступление на Крым

"Противник продолжает накапливать силы в районе Орехова и Гуляйполя для удара на юг, на Бердянск или Мелитополь. Идет боевое слаживание у противника с учетом того, что сразу приходят готовые подразделения. И эти подразделения уже имеют опыт ведения боевых действий, в том числе на херсонском и криворожском направлениях".