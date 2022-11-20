 

Украинцы усиливают обстрел Запорожской АЭС и объявляют наступление на Крым

В воскресенье, примерно с 9:15 утра по Москве, ВСУ сделали 15 ударов из крупнокалиберной артиллерии по Запорожской АЭС (накануне -- 12 ударов). Один из снарядов попал в крышу спецкорпуса номер 2, остальные снаряды -- между энергоблоками. Также было выпущено два снаряда по питающей станцию линии электропередачи. Предположительно, украинцы пытаются нанести повреждения хранилищу ядерных отходов, которое может представлять радиационную опасность при попадании снарядов. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Телеграме видео обстрела. 
 
Глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил о начале "военной кампании по возвращению Крыма".
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил
 

"Противник продолжает накапливать силы в районе Орехова и Гуляйполя для удара на юг, на Бердянск или Мелитополь. Идет боевое слаживание у противника с учетом того, что сразу приходят готовые подразделения. И эти подразделения уже имеют опыт ведения боевых действий, в том числе на херсонском и криворожском направлениях". 



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