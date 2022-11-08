 

Земельные участки в РФ подорожали, а квартиры в центре Москвы подешевели

 

В третьем квартале 2022 года в РФ подорожали земельные участки под строительство частного дома, относительно 2021 года цены поднялись на 20%. Стоимость сотки земли -- в среднем, 50 тысяч рублей, участок обойдётся в 600 тысяч рублей. Самые дорогие участки в Крыму (1,95 миллиона рублей); в Краснодарском крае и Ленинградской области участки стоят 1,6 миллиона и 1,35 миллиона рублей соответственно. В Ростовской и Московской областях -- 1,29 миллиона и 1,2 миллиона рублей. 

В то же время более чем на 20% подешевели квартиры в центре Москвы -- до 755,9 тысячи рублей снизилась стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости. Причина -- падение спроса. Уже во время ковидных регуляций вырос спрос на частное загородное жильё. 

Также на 17% снизились цены на элитные коттеджи в Подмосковье -- а вот спрос на строительный инструмент вырос в среднем на 9%, в Омске и Новосибирске он вырос на 37% и 35% соответственно. 


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