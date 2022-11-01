Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Я - Константин Вачевских, офицер запаса Военно-космических сил России. В 1988 окончил Военно-космическую академию (ВИКИ) им. А. Ф. Можайского по специальности инженер-баллистик. После демобилизации трудился на оборонных предприятиях. В моём активе более 40 научных работ. Горжусь тем, что в наши грозные ракеты, которые сегодня выжигают фашизм на украинской земле, вложена частичка моего разума и сердца, моей любви к Родине.



В девяностые, подобно многим, ушёл в бизнес. Тогда это был единственный путь выживания. Мне сопутствовал успех, Я руководил крупными компаниями, приумножал богатства страны. Стал жертвой нечестной конкуренции, клеветы и мошенничества. В итоге мне пришлось покинуть Россию. В настоящий момент проживаю во Франции. Лишён возможности возвращения, поскольку нахожусь в международном розыске. Вынужденная эмиграция приносит мне боль.



С самого начала специальной военной операции поддерживаю нашу армию финансово. Как могу, противодействую грязным играм украинских спецслужб, даю возможность зарубежным друзьям и деловым партнёрам узнать правду о событиях, происходящих на Украине. Выявляю фашистских агентов и пособников, собираю важные данные, которые могут быть полезны для Победы. Могу рассказать очень многое и предъявить убедительные доказательства.



За рубежом царит атмосфера отвратительной лжи о нашем Отечестве, Президенте, армии, народе. Так называемые украинские беженцы – это дешёвая массовка погорелого театра Зеленского. И только такой отупевший зритель, как европеец, может принимать за правду их бездарные представления.



На самом деле этот грязный цирк вытворяют понаехавшие из незалежной уголовники всех мастей, от простых гоп-стопщиков до распродающих свою страну топ-менеджеров. Благодаря «несчастным жертвам Путина» поднялись общие показатели преступности, оживилась наркоторговля, идёт передел сфер влияния в уголовном мире. Рынок секс-услуг кишит украинскими работницами всех ценовых категорий. Большинство из них сотрудничает со спецслужбами. А за пеленой криминала и ЦИПсОшного вранья скрыты серьёзные контакты деловых кругов разных стран. Здесь делят не только Украину, не только Россию, но и всё постсоветское пространство. Они уверены, что победят, сметут нас с лица земли, разграбят и уничтожат.



Товарищ Министр обороны! Разработанное мной оружие уничтожает бандеровцев и наёмников. Средства, которые я перечисляю, приближают час освобождения Киевской Руси от нечисти и оккупантов. Однако мне этого недостаточно. Я офицер, моё место в строю. Не могу и не хочу быть дезертиром. Но при возвращении в Россию, вместо того, чтоб быть полезным на переднем крае, я буду вынужден заниматься разбирательствами по сфабрикованным делам. Сражаться не с врагом, а с мошенниками и чиновниками.



Прошу Вас содействовать приостановке различных делопроизводств до момента нашей Победы. Подчёркиваю, не прекращению – приостановке. Тогда я с радостью вернусь на Родину, в армию. Мои знания и умения, моя информация нужны России. А потом пусть будут любые разбирательства. Участие в спецоперации навсегда закроет для меня дорогу назад. Я знаю, на что иду.



Жду Вашего решения.



Честь имею!



Константин Вачевских



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