 

Россияне по-прежнему в массе поддерживают присоединение Крыма

Согласно опросу "Левада-центра" (на сайте сообщается, что он внесён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), россияне по-прежнему стабильно поддерживают присоединение Крыма к России: в 2021-м году эта цифра составляет 86%, и она годами почти не меняется. Не поддерживают присоединение Крыма лишь 9% россиян.
 
Даже среди тех граждан России, кто считает, что страна движется по неверному пути, уровень поддержки высок: 78%. Больше того: и среди тех, кто не одобряет деятельность президента РФ Владимира Путина, уровень поддержки присоединения Крыма к России остаётся высоким и составляет 75%. 
 
69% россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда, и эта цифра по сравнению с 2015-м годом даже подросла (на 10%). 
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