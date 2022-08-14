Недельная заболеваемость ковидом в 10 раз ниже недельной сезонной заболеваемости гриппом

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила
, что в РФ нет ни критической ситуации из-за ковида, ни необходимости вводить федеральные ковидорегуляции, поскольку "даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года - сезона гриппа и ОРВИ - и не идет ни в какое сравнение с заболеваемостью в Европе, когда в отдельных странах она за день превышает количество заболевших, выявленных за неделю в нашей необъятной стране".