Омикрон-штамм вновь оказался напоминающим сезонное ОРВИ

Доминирующий в России штамм коронавируса "омикрон" напоминает течение сезонных ОРВИ (повышение температуры, кашель, насморк, слабость, боли в мышцах), развития тяжелых осложнений не наблюдается, сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"Длительность острого периода, как правило, не превышает 7 дней. Развития тяжелых осложнений у большинства пациентов не наблюдается (...) Таким образом, мы видим, что в настоящее время коронавирусная инфекция своим клиническими проявлением напоминает течение сезонных ОРВИ".