Омикрон-штамм вновь оказался напоминающим сезонное ОРВИ

Доминирующий в России штамм коронавируса "омикрон" напоминает течение сезонных ОРВИ (повышение температуры, кашель, насморк, слабость, боли в мышцах), развития тяжелых осложнений не наблюдается, сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
Специалисты из Американской кардиологической ассоциации обнаружили, что одиночество и социальная изоляция способны привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть до инфаркта или инсульта. У пациентов в изоляции риск развития сердечного приступа или инсульта увеличивался на 30% по сравнению с социально-активными пациентами.