 

Омикрон-штамм вновь оказался напоминающим сезонное ОРВИ

 

Доминирующий в России штамм коронавируса "омикрон" напоминает течение сезонных ОРВИ (повышение температуры, кашель, насморк, слабость, боли в мышцах), развития тяжелых осложнений не наблюдается, сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"Длительность острого периода, как правило, не превышает 7 дней. Развития тяжелых осложнений у большинства пациентов не наблюдается (...) Таким образом, мы видим, что в настоящее время коронавирусная инфекция своим клиническими проявлением напоминает течение сезонных ОРВИ".
 

 

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации обнаружили, что одиночество и социальная изоляция способны привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть до инфаркта или инсульта. У пациентов в изоляции риск развития сердечного приступа или инсульта увеличивался на 30% по сравнению с социально-активными пациентами. 


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