 

Украинцы продолжают обстреливать Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС

 

После постоянных обстрелов со стороны Украины руководство Каховской ГЭС в Херсонской области приняло решение об отключении одного из гидроагрегатов, поскольку появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков. В результате обстрелов станция также потеряла резервное электроснабжение.

И. о. директора ГЭС Арсений Зеленский предупредил, что продолжающиеся обстрелы электростанции могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, "при проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской атомной электростанции, что может привести к ядерной катастрофе".

 

 

В военно-гражданской администрации Запорожской области в субботу вновь заявили об обстреле Энергодара и Запорожской атомной электростанции. В условиях продолжающихся обстрелов Украиной атомной электростанции администрация выступила с инициативой остановит работу ЗАЭС во избежание ядерной катастрофы.


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APN.ru