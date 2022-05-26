Как жители Запорожской и Херсонской областей будут получать паспорта России
- 26.05.2022, 14:14,
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25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Запорожской и Херсонской областей в упрощённом порядке перейти в гражданство РФ. При этом процедура не подразумевает отказа от украинского гражданства.
В Запорожской области
откроются пункты сбора документов и подразделения миграционной службы по оформлению российского гражданства.
В Херсоне
сдать необходимый пакет документов и получить паспорт можно будет на базе ранее существовавших паспортно-визовых центров.
Кроме того, в Запорожской и Херсонской областях начали продавать
сим-карты с номерами РФ. В описании тарифа отмечается, что звонки на номера остальных операторов России стоят 3 рубля за минуту, на номера операторов Украины - 20 рублей.