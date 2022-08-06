9 из 10 британцев сообщают, что стоимость жизни для них выросла

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Девять из десяти британцев отметили, что стоимость жизни для них выросла. Более чем половина населения страны (57%) сократила свои траты на "несущественные" покупки; более чем 20 млн человек уменьшили расходы на топливо и электроэнергию, стали экономить на питании и реже пользоваться автомобилем. Появились трудности с выплатой ипотеки -- худшие с 1997 года. В целом нынешнее положение называют худшим падением уровня жизни за 40 лет. Банк Англии, что в следующем году инфляция в Британии достигнет 13%, а ВВП упадёт на 2,1%.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11084167/UK-recession-46MILLION-Britons-feel-squeeze-half-people-cutting-fuel-energy-food.html


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