Половина британцев считают, что канал "Би-Би-Си" не отражает их ценности и интересы

В британском телеканале "Би-Би-Си" интересно то, что он существует на обязательный налог
, который платят все британцы, владеющие телевизорами или любыми устройствами, позволяющими просматривать видеосигнал (включая смартфоны). Соответственно, предполагается, что канал "Би-Би-Си" должен более-менее соответствовать мировоззрению большинства граждан Великобритании. Однако согласно последнему опросу
, половина британцев считают, что он их ценностям не соответствует и что это расхождение имеет тенденцию к ухудшению. Много говорится о предвзятости телеканала, его даже называют "наиболее предвзятым из главных новостных телевещателей". В комментариях чаще всего современная политика "Би-Би-Си" определяется как "левацкая пропаганда".
Здесь стоит упомянуть и о том, что новогодняя иллюминация Лондона, которая обошлась налогоплательщикам в полтора миллиона фунтов и осуществлялась при поддержке "Би-Би-Си", представляла эмблемы BLM, за что мэр Лондона и главный организатор действа Садик Хан уже подвергается резкой критике
со стороны Консервативной партии.