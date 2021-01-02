 

Половина британцев считают, что канал "Би-Би-Си" не отражает их ценности и интересы

В британском телеканале "Би-Би-Си" интересно то, что он существует на обязательный налог, который платят все британцы, владеющие телевизорами или любыми устройствами, позволяющими просматривать видеосигнал (включая смартфоны). Соответственно, предполагается, что канал "Би-Би-Си" должен более-менее соответствовать мировоззрению большинства граждан Великобритании. Однако согласно последнему опросу, половина британцев считают, что он их ценностям не соответствует и что это расхождение имеет тенденцию к ухудшению. Много говорится о предвзятости телеканала, его даже называют "наиболее предвзятым из главных новостных телевещателей". В комментариях чаще всего современная политика "Би-Би-Си" определяется как "левацкая пропаганда".  
 
Здесь стоит упомянуть и о том, что новогодняя иллюминация Лондона, которая обошлась налогоплательщикам в полтора миллиона фунтов и осуществлялась при поддержке "Би-Би-Си", представляла эмблемы BLM, за что мэр Лондона и главный организатор действа Садик Хан уже подвергается резкой критике со стороны Консервативной партии. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Россия возглавила рейтинг стран, где не хотят есть генномодифицированные продукты
» 64% россиян считают, что Россия сыграла решающую роль в урегулировании конфликта в Карабахе
» Половина россиян верят в порчу и жизнь после смерти
» Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза
» Американцы разочарованы в войне и Америке
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Национализм в эпоху глобализма

Национализм в эпоху глобализма

Итоги-2020. В минусе не только Россия

Итоги-2020. В минусе не только Россия

Нет ничего более постоянного, чем временное. Приднестровское мировоззрение

Нет ничего более постоянного, чем временное. Приднестровское мировоззрение

Проблемы консолидации русской нации: пример Латвии

Проблемы консолидации русской нации: пример Латвии

«Холодно, репрессии и коронавирус»: тренды белорусского протеста середины декабря

«Холодно, репрессии и коронавирус»: тренды белорусского протеста середины декабря

Меч \

Меч "Святогора" над уральским посёлком Баранчинский

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В США растут цифры ковидных госпитализаций, но многие американские медики по-прежнему не хотят вакцинироваться

  • 16:51
  • 243

Половина британцев считают, что канал "Би-Би-Си" не отражает их ценности и интересы

  • 16:18
  • 249

В Москве начали принимать новогодние ёлки

  • 15:05
  • 297

Австралия изменила текст гимна, чтобы не обижать аборигенов

  • 14:55
  • 262

В РФ участились преступления террористического характера, половина из них приходится на Кавказ

  • 15:49
  • 1 253

Путин утвердил ужесточающие законы, принятые Госдумой

  • 15:07
  • 1 300
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru