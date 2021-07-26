Ограничения прав невакцинированных в разных регионах РФ

Во многих регионах РФ, при том что вакцинация объявлена обязательной лишь для некоторых категорий граждан, действуют ограничения прав непривитых граждан.

Например, в Москве непривитые не могут получить плановую медицинскую помощь (кроме онкологии и гематологии), попасть на личный приём к мировым судьям, столичным вузам "рекомендовано" пускать на очные занятия в новом учебном году только привитых студентов.

В Ярославской области на плановую госпитализацию тоже могут рассчитывать только привитые или люди с отрицательным ПЦР-тестом.

В НАО и ЯНАО от прибывающих в эти регионы требуют сертификат о ковидной вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия; предположительно, с 1 августа эта система, предположительно, заработает и на Камчатке.

В Воронежской, Псковской, Калининградской областях непривитым запретили выезжать в командировки.

В Якутии в здания государственных органов можно пройти только по QR-кодам, которые подтверждают наличие вакцинации или отрицательного теста на ковид.

В Нижегородской области жители региона не могут пожениться без справки о ковидовакцинации, отрицательного теста или теста на наличие антител.



Кроме того, в ряде регионов без справки о ковидовакцинации или отрицательного теста нельзя заселиться в гостиницу или дом отдыха (Адыгея, Севастополь, Краснодарский край, Псковская область, Астраханская область).