 

Ограничения прав невакцинированных в разных регионах РФ

Во многих регионах РФ, при том что вакцинация объявлена обязательной лишь для некоторых категорий граждан, действуют ограничения прав непривитых граждан. 
 
Например, в Москве непривитые не могут получить плановую медицинскую помощь (кроме онкологии и гематологии), попасть на личный приём к мировым судьям, столичным вузам "рекомендовано" пускать на очные занятия в новом учебном году только привитых студентов. 
 
В Ярославской области на плановую госпитализацию тоже могут рассчитывать только привитые или люди с отрицательным ПЦР-тестом.
 
В НАО и ЯНАО от прибывающих в эти регионы требуют сертификат о ковидной вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия; предположительно, с 1 августа эта система, предположительно, заработает и на Камчатке.
 
В Воронежской, Псковской, Калининградской областях непривитым запретили выезжать в командировки. 
 
В Якутии в здания государственных органов можно пройти только по QR-кодам, которые подтверждают наличие вакцинации или отрицательного теста на ковид.
 
В Нижегородской области жители региона не могут пожениться без справки о ковидовакцинации, отрицательного теста или теста на наличие антител.
 
Кроме того, в ряде регионов без справки о ковидовакцинации или отрицательного теста нельзя заселиться в гостиницу или дом отдыха (Адыгея, Севастополь, Краснодарский край, Псковская область, Астраханская область). 
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