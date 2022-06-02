 

Губернатор Подмосковья стал самым богатым губернатором

 


Самым богатым российским губернатором за 2021 год стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, с доходом в 253,8 миллиона рублей; при этом в 2020 году он декларировал 79,8 миллиона рублей. 

Напротив, глава Чечни Рамзан Кадыров стал беднее в 14 раз — доходы главы российского региона составили 26,5 миллиона рублей (в 2020-м году Кадыров заявлял 381,19 миллиона рублей). Теперь Кадыров занимает седьмое место в рейтинге самых богатых глав российских регионов.

Среднемесячный доход россиян в прошлом году составил 40 тысяч рублей; 20% малообеспеченных граждан получали в среднем 10,8 тысячи рублей в месяц, а 20% наиболее обеспеченных — 93,5 тысячи рублей.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Российские министры продолжают богатеть: полмиллиарда в год - это не предел
» Чечне подарят еще 95 миллионов рублей
» Цены на аренду загородной недвижимости в России выросли в полтора раза
» Самым высокооплачиваемым чиновником в Кремле в 2021 году оказался Мединский
» Москва из-за ковидокризиса потеряла на туризме 35 млрд рублей, а потратила 300 млрд
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Нужно уметь быстро реагировать на изменяющуюся реальность.

Нужно уметь быстро реагировать на изменяющуюся реальность.

Опыт дефашизации японской нации

Опыт дефашизации японской нации

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

Орбитальный порт

Орбитальный порт

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Губернатор Подмосковья стал самым богатым губернатором

  • 13:56
  • 32

В Тернополе запретили петь на русском языке

  • 23:12
  • 264

Украинцы обстреляли Святогорскую Лавру

  • 23:10
  • 425

Стоимость расселения ветхого жилья в России составляет 1,3 триллиона рублей

  • 23:00
  • 256

58% россиян считают, что у современных детей более опасное детство

  • 22:42
  • 264

Военное присутствие России в Арктике будет усилено

  • 22:09
  • 274
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru