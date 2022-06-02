Губернатор Подмосковья стал самым богатым губернатором





Самым богатым российским губернатором за 2021 год стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, с доходом в 253,8 миллиона рублей; при этом в 2020 году он декларировал 79,8 миллиона рублей.

Напротив, глава Чечни Рамзан Кадыров стал беднее в 14 раз — доходы главы российского региона составили 26,5 миллиона рублей (в 2020-м году Кадыров заявлял 381,19 миллиона рублей). Теперь Кадыров занимает седьмое место в рейтинге самых богатых глав российских регионов.

Среднемесячный доход россиян в прошлом году составил 40 тысяч рублей; 20% малообеспеченных граждан получали в среднем 10,8 тысячи рублей в месяц, а 20% наиболее обеспеченных — 93,5 тысячи рублей.