 

Украинцы начали утомлять приютивших их британцев

С начала военных действий России на Украине более 46 000 украинцев прибыли в Британию, и сначала их расселили по семьям, выразившим горячее желание добровольно принять украинских беженцев.
Однако на фоне роста стоимости жизни в Британии, а также множества бытовых несостыковок, украинцы всё чаще оказываются на улице, и им приходится искать других "спонсоров". Причины называют самые разные: слишком тесно, не поладили дети, хозяин оказался вегетарианцем, хозяин много курит дома, в доме большое количество травмирующей психику советской символики... Привлекательных одиноких женщин готовы поселить одинокие британцы, предлагая им отношения или даже замужество, но 30% украинских беженцев в Британии составляют мужчины старше сорока лет. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10828123/Ukrainian-refugees-forced-UK-homes-told-new-sponsor.html#comments

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