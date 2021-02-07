До 750 000 британских пенсионеров отказались платить "Би-Би-Си"
- 07.02.2021, 23:24,
- Новости
- 238
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
В Британии существует так называемая "телевизионная лицензия", которую продаёт канал "Би-Би-Си" и которую должен приобретать каждый, у кого есть телевизор или иной прибор, на котором можно воспроизводить программы "Би-Би-Си". На год такая лицензия стоит 157,5 фунтов. Вплоть до прошлого года британцы 75 лет и старше получали лицензию бесплатно, однако в прошлом году эту льготу отменили. Теперь они вынуждены платить те же 157 фунтов
, при том что базовая пенсия в 2020 году была 134 фунта в неделю.
Однако сейчас до 750 000 британских пенсионеров отказались платить за продление телевизионной лицензии, организаторов протеста не пугают даже штрафы. Поскольку продажа лицензий составляет более 70% доходов "Би-Би-Си", происходящее может стать серьёзной угрозой для финансирования главного британского телеканала, хотя его представители сейчас утверждают обратное.
Проведённый ранее опрос показал, что 48% британцев не устраивает
информационная политика "Би-Би-Си", поскольку она не отражает их ценности.
В частности, критике подвергается
"образовательная" программа, где детям 9-12 лет рассказывают, что "существует более ста гендеров", и поощряют разговаривать со взрослыми по поводу "выбора своего гендера".