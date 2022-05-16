 

До 20% граждан могут быть ипохондриками

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко рассказал, что, "согласно эпидемиологическим данным", распространённость ипохондрии колеблется в диапазоне 4,5-20%, а среди пациентов психиатрических учреждений - от 7,5 до 49%.
Во время, когда тревожность людей повышается по внешним причинам (например, во время усиленного распространения информации о ковиде в режиме 24/7 и нагнетания ковидной паники), -- ипохондрические расстройства усугубляются. 
Признаком ипохондрии является чрезмерная фокусировка на слабых и редких соматических ощущениях, "склонность рассматривать ощущения как опасные и свидетельствующие о серьезном заболевании". В свою очередь, "страх серьезного заболевания вызывает тревогу и целую серию связанных с ней соматических ощущений, которые точно так же ошибочно приписываются серьезному заболеванию, то есть формируется порочный круг на эмоциональном уровне".

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Медикам доплатят за выявление онкологических заболеваний
» Союз пациентов: предложение заставить невакцинированных лечиться за свой счёт -- незаконно
» За полгода от ишемии сердца умерло в 17 раз больше людей, чем от ковида
» 83% россиян считают, что качество медицинских услуг должна оценивать независимая структура
» Минздрав: антибиотики сегодня назначают в десятки раз чаще, хотя они бесполезны
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Великая перезагрузка папы римского

Великая перезагрузка папы римского

Ответ здорового человека и ответ Лаврова

Ответ здорового человека и ответ Лаврова

Как выгнать из мира американского гегемона-мошенника и подстрекателя?

Как выгнать из мира американского гегемона-мошенника и подстрекателя?

Как в ДНР налаживают мирную жизнь

Как в ДНР налаживают мирную жизнь

«Пророссийская дуга» в Большой Бессарабии и бои под Николаевом

«Пророссийская дуга» в Большой Бессарабии и бои под Николаевом

О гуманизме на войне

О гуманизме на войне

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Девять из десяти пьяных водителей -- мужчины

  • 09:43
  • 1

В Польше призвали к "демилитаризации" Калининграда

  • 07:31
  • 139

До 20% граждан могут быть ипохондриками

  • 07:25
  • 125

Кадыров обратился к Эрдогану

  • 20:47
  • 324

В Британии заканчивается "золотой век дешёвой еды"

  • 11:03
  • 543

Инфляция -- первая проблема, которая волнует американцев, ковид -- последняя

  • 10:37
  • 409
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru