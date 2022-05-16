До 20% граждан могут быть ипохондриками

огласно эпидемиологическим данным", распространённость ипохондрии колеблется в диапазоне 4,5-20%, а среди пациентов психиатрических учреждений - от 7,5 до 49%. Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко рассказал , что, "с

Во время, когда тревожность людей повышается по внешним причинам (например, во время усиленного распространения информации о ковиде в режиме 24/7 и нагнетания ковидной паники), -- ипохондрические расстройства усугубляются.

Признаком ипохондрии является чрезмерная фокусировка на слабых и редких соматических ощущениях, "склонность рассматривать ощущения как опасные и свидетельствующие о серьезном заболевании". В свою очередь, " страх серьезного заболевания вызывает тревогу и целую серию связанных с ней соматических ощущений, которые точно так же ошибочно приписываются серьезному заболеванию, то есть формируется порочный круг на эмоциональном уровне".







