Китайский эксперт заявил, что цели вакцинации изменились

Заведующий инфекционным отделением больницы "Хуашань" в Шанхае Чжан Вэньхун на проходящей в мегаполисе Международной неделе индустрии биофармакологии заявил
, что цели массовой вакцинации претерпели изменения:
"Мы наблюдаем, что в Сингапуре свыше 80% жителей получили обе дозы вакцины, однако по-прежнему мы не видим свидетельств того, что эпидемиологическая ситуация нормализовалась. Наоборот, мы видим, что, по мере того как Сингапур постепенно открывается, наблюдается последовательный рост заболеваемости".
В качестве другого примера он привёл США, где с ростом числа вакцинированных фиксируется увеличение числа инфицированных среди тех, кто получил прививку.
Байденовская администрация, без лишней огласки, сейчас подготавливает
запуск массовой вакцинации среди детей 5-11 лет с ноября месяца.