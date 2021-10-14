 

Китайский эксперт заявил, что цели вакцинации изменились

Заведующий инфекционным отделением больницы "Хуашань" в Шанхае Чжан Вэньхун на проходящей в мегаполисе Международной неделе индустрии биофармакологии заявил, что цели массовой вакцинации претерпели изменения:
"В настоящее время цели вакцинации уже претерпели изменения. Сейчас мы не в состоянии полностью взять под контроль распространение заболевания посредством вакцинации. Основной целью прививок является снижение до минимального уровня опасности осложнений".

Чжан Вэньхун привёл в пример Сингапур, где уровень привитости населения превысил 80%, однако число инфицированных при этом растёт:

"Мы наблюдаем, что в Сингапуре свыше 80% жителей получили обе дозы вакцины, однако по-прежнему мы не видим свидетельств того, что эпидемиологическая ситуация нормализовалась. Наоборот, мы видим, что, по мере того как Сингапур постепенно открывается, наблюдается последовательный рост заболеваемости".
 

В качестве другого примера он привёл США, где с ростом числа вакцинированных фиксируется увеличение числа инфицированных среди тех, кто получил прививку.

 

Байденовская администрация, без лишней огласки, сейчас подготавливает запуск массовой вакцинации среди детей 5-11 лет с ноября месяца. 
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APN.ru