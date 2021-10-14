Китайский эксперт заявил, что цели вакцинации изменились

"В настоящее время цели вакцинации уже претерпели изменения. Сейчас мы не в состоянии полностью взять под контроль распространение заболевания посредством вакцинации. Основной целью прививок является снижение до минимального уровня опасности осложнений".

Чжан Вэньхун привёл в пример Сингапур, где уровень привитости населения превысил 80%, однако число инфицированных при этом растёт:

"Мы наблюдаем, что в Сингапуре свыше 80% жителей получили обе дозы вакцины, однако по-прежнему мы не видим свидетельств того, что эпидемиологическая ситуация нормализовалась. Наоборот, мы видим, что, по мере того как Сингапур постепенно открывается, наблюдается последовательный рост заболеваемости".

В качестве другого примера он привёл США, где с ростом числа вакцинированных фиксируется увеличение числа инфицированных среди тех, кто получил прививку.