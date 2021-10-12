Регионам, обеспечившим максимальную вакцинацию и ПЦР, дадут денег
- 12.10.2021, 21:11,
- Новости
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15 ноября будут подведены итоги конкурса между регионами РФ на гранты, положенные "свободным от ковида" территориям.
На это предусмотрено 5 млрд рублей.
Претенденты на звание территории, «свободной от ковида», должны соответствовать ряду критериев
, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В том числе это показатель заболеваемости ковидом, охват жителей региона массовым ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.