 

Регионам, обеспечившим максимальную вакцинацию и ПЦР, дадут денег

15 ноября будут подведены итоги конкурса между регионами РФ на гранты, положенные "свободным от ковида" территориям.
На это предусмотрено 5 млрд рублей.
Претенденты на звание территории, «свободной от ковида», должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В том числе это показатель заболеваемости ковидом, охват жителей региона массовым ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Кому следует отказаться от вакцинации или повременить с прививкой.
» Что не так с реконструкцией Митридатской лестницы за 1 млрд рублей?
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Люди стоят денег

Люди стоят денег

Европа на приёме у психотерапевта

Европа на приёме у психотерапевта

Франция: \

Франция: "медицинские пустоши" и социальный обман

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Регионам, обеспечившим максимальную вакцинацию и ПЦР, дадут денег

  • 21:11
  • 0

Атака на ректора "Шанинки"

Чубайс предсказывает РФ особенные проблемы, а Сурков – "безлюдную демократию"

  • 22:25
  • 340

В Москве до сих пор нет коллективного иммунитета, РФ не даёт Украине вакцинироваться "как в Европе"

  • 22:05
  • 299

Долг беднейших стран мира достиг рекордных $860 млрд, госдолг США в 30 раз больше

  • 21:44
  • 283

МВД придумывает новые правила для мигрантов, к январю приедут 10 000 узбеков

  • 20:43
  • 295
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru