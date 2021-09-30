 

Ютуб начнёт блокировать видеоролики с любым неодобрительным упоминанием вакцин

 

Видеохостинг Ютуб, согласно своей новой политике, станет блокировать видеоролики, авторы которых заявляют о неэффективности и опасности любых одобренных властями вакцин от каких бы то ни было заболеваний.

По мнению экспертов компании, на таких видеороликах "лежит часть ответственности за распространение скептического отношения к этой медицинской практике", что привело к снижению темпов вакцинации от коронавируса в США (в США обеими дозами привиты примерно 56% населения, в то время как в Канаде - 71%).

Того же мнения придерживается президент Байден, который намерен довести штрафы для компаний, которые отказываются принуждать своих сотрудников к вакцинации, до 700 000 долларов. Для сравнения: когда в июне в штате Западная Вирджиния произошёл взрыв в химической лаборатории, унёсший жизнь одного сотрудника и покалечивший двоих, штраф за это был всего 12 288 долларов.



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APN.ru