Post hoc, non propter hoc

Мир облетела чудовищная весть. После прививки от коронавируса Pfizer медсестра упала в обморок . Прямо во время рассказа, как хороша эта прививка. Испуганные граждане, понятно, делают соответствующие выводы и обвиняют во всём американскую вакцину, а заодно и все остальные вакцины. Как к этому относиться?



1. Я не агитирую ни за прививки от коронавируса, ни против них. Речь о логике. Кто знает латынь или хотя бы крылатые латинские выражения — по заголовку уже должен был понять, что «после» далеко не всегда означает «вследствие».

2. Я очень сильно сомневаюсь, что прививками решили отравить людей или ещё что-то нехорошее сделать. Фундамент такого обоснования лежит даже не в области гуманистических соображений и веры в идеалы. Обоснование простое. Отравить людей в мегаполисах гораздо проще другими способами. Вплоть до летального исхода. Не буду уточнять как, но, полагаю, наличие хотя бы централизованного водоснабжения немного намекает на то, что мы все давно живём в среде, которую не в состоянии сами проверять на безопасность. Вы же не делаете химический анализ воды из-под крана каждый раз? Покупая воду в магазине тоже этого не делаете? Да и продукты тоже не проверяете каждый раз. А многие и никогда в жизни не проверяли. Немногие даже читают этикетки где написаны ингредиенты. В общем, мысль, думаю, понятна...



3. Мое мнение насчёт прививок от коронавируса, гриппа и пр. базируется на сугубо индивидуальном характере мотивации и исключительной добровольности этого дела. Для себя я сделал вывод простой. Я не вижу в коронавирусе никакой угрозы для себя и общества в целом, выше чем все ранее существующие опасности. По правде говоря, я вообще сомневаюсь что коронавирус в этом году появился. То, что его идентифицировали этом году и сошли с ума от открытия, — факт. А сколько он до этого существовал без названия — одному Богу известно... По-крайней мере, в анализах плазмы крови взятой в предыдущие годы, обнаруживают антитела к коронавирусу . Что как бы намекает. На основании изучения всей имеющейся информации, для себя я сделал вывод, что я делать прививку от коронавируса не буду. Подчёркиваю: не потому что считаю, что она опасна (я вообще её не оцениваю никак), а потому что не вижу необходимости. При этом любые разновидности принуждения к вакцинации от коронавируса считаю абсолютно недопустимыми!



4. В целом к прививкам я отношусь объективно и в целом положительно. Прививки сделали революцию в деле сохранения здоровья людей. Полиомиелит, оспа, дифтерия, коклюш, столбняк, гепатит В, корь, краснуха, пневмококк, бешенство, туберкулёз и многие другие заболевания, которые без прививок уносили жизни очень многих людей, сегодня являются редкими случаями. Это заслуга последовательной вакцинации людей. Следует сказать, что наша страна является лидером общегосударственных программ по вакцинации населения. СССР был, без сомнения, лидером и разработки вакцин, и организации прививок. Сегодня мы тоже в числе мировых лидеров. При этом, если подумать, вакцины в существующем виде — это довольно грубый способ подготовки иммунитета. Но лучшего пока не придумали. Думаю, будущее медицины лежит в управлении иммунитетом. И совсем по другим принципам, нежели сейчас используются. Но это отдельный разговор...



5. При этом, нормально относясь в целом к концепции вакцинации, я давно не делаю прививок от гриппа. Хотя делал в своё время. Замечательно переболел гриппом после прививки от гриппа. Два года прививания дали мне некоторый опыт и заставили сделать некоторые выводы — я перестал их делать, убедившись что для ОРВИ гораздо эффективнее другая стратегия — ЗОЖ. Не могу сказать, что я полностью ей следую, но тем не менее стараюсь. И результатов вижу значительно больше, чем от прививки от ОРВИ.



6. Разработку вакцины от коронавируса считаю идеей правильной, хотя и чрезмерно гиперболизированной, как и всё связанное с «пандемией». По факту ситуация уже такая, что раз уж идея про зомби-вирус проникла в массы, ролевая игра в самом разгаре, то должно быть и стоп-слово. Вакцина. В конец концов, эффект плацебо никто не отменял, и психосоматика является реальным механизмом. А то сейчас многие люди чего-то совсем забыли, как выглядит ОРВИ, и любой типичный симптом воспринимают началом конца. Поэтому: надо вакцину — вот вам вакцина, и успокойтесь уже.



7. И наконец. Вернёмся к заголовку. Логика неумолима. Post hoc, non propter hoc — после не значит вследствие. Одного лишь хронологического совпадения недостаточно для установления причинно-следственной связи. Необходимы и другие аргументы. Да, можно даже умереть после вакцинации, и далеко не факт, что это будет обусловлено вакциной. Люди падают в обмороки. От волнения, стресса, нарушения кровообращения. Вот, например, Михаил Боярский упал ДО прививки от гриппа, а американская медсестра ПОСЛЕ прививки от коронавируса. Если все события связывать с прививкой, то получается, что прививка от гриппа ещё опаснее, чем от коронавируса?! Ну, типа, даже её присутствие рядом, ещё даже невколотой в плечо, уже лишает человека сознания? Так бывает. Бывают совпадения.

Примечание: это никак нельзя считать индульгенцией на любые поствакцинальные осложнения. Я лишь о том, что должны устанавливаться причинно-следственные связи. Одного хронологического фактора явно недостаточно.



8. И самое главное. Всё то же самое относится не только к прививкам от коронавируса, но и к самому коронавирусу! Да, люди с коронавирусом в анализе могут умереть. Но — после не значит вследствие! Сейчас в жертвы записывают тяжело больных людей, где коронавирус, по-видимому, — наименьшая из их бед. Это, скорее, маркер других процессов.



9. Вместе с тем, я с большим удовольствием наблюдаю за начинающейся истерией насчёт опасности прививок от коронавируса. Вся та извращённая логика, которую использовали, разжигая эпидемию психоза насчёт коронавируса, теперь бьёт по главному призу — вакцине от коронавируса. Конечно же, после вакцины с людьми будут продолжать случаться всякие вещи. Чем больше масштаб -- тем чаще. Крайне вероятно, что будут и обмороки после вакцинации, и обострения других заболеваний, будут даже смерти. Да, они, скорее всего, не будут связаны причинно-следственными связями. Но они будут ПОСЛЕ. А согласно извращённой логике психоза, который так усердно взращивали все кому не лень, — «после» теперь значит очень для многих «вследствие». Таков закон жанра.

