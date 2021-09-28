"Ланцет" назвал женщин "телами с влагалищем"

Авторитетный медицинский журнал "Ланцет" выпустил номер, на обложке которого женщины были названы "телами с влагалищем" (во имя инклюзивности для транссексуалов). Это стало логичным продолжением новой терминологии, которую внедряют, например, университетские госпитали Брайтона и Сассекса: "рождающие родители" вместо "матери" и "человеческое молоко" вместо "грудное молоко", а также "первый биологический родитель" и "второй биологический родитель".

На этот раз терпение общественности -- причём как женской, так и мужской, -- лопнуло, и редактору "Ланцета" пришлось извиняться за сексизм и расчеловечивание женщин.