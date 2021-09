Цена газа в Европе превзошла прежний исторический максимум, установленный в марте 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Тот рекорд пришёлся на конец зимы, а отопительный сезон 2021/22 годов ещё только начинается, однако цена на газ на бирже достигла 85,245 евро за МВт.ч, или $1030 за тысячу кубометров.