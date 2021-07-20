Нарушен могильный покой парома "Эстония"

Специалисты эстонского центра расследований в области безопасности, шведского департамента расследований катастроф и финского департамента расследований в области безопасности провели предварительное исследование остова затонувшего в 1994 году парома "Эстония" и морского дна вокруг него.

По словам руководителя эстонского центра расследований Рене Арикаса, все дни исследования осложнял неизвестный сигнал, происхождение которого до сих пор не установлено.

Несмотря на препятствия, с помощью 3D-сканера и подводного робота удалось установить, что на правом борту корабля есть проникающее повреждение, которое было показано в норвежском фильме 2020 года, после которого и было принято решение нарушить соглашение о могильном покое парома "Эстония". Размер повреждения составляет 4 на 22 метра, но точный масштаб определить невозможно, так как деформация частично уходит под судно. Повреждена как внешняя обшивка, так и внутренние конструкции.

Кроме того, петли носовой аппарели сломаны, сама она полностью оторвана, доступ к автомобильной палубе открыт. Что спровоцировало отделение носовой аппарели, будет выясняться в ходе основательного анализа.

Ожидается, что детальное изучение собранных материалов займёт около полутора лет.





Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. Спаслись только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Это стало кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Гибель парома вызвала много вопросов и породила различные версии уже в первые дни после крушения. У многих вызвал недоумение поспешно заключённый договор между Эстонией, Финляндией и Швеций о могильном покое погибших, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома.

