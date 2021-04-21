 

Могильный покой парома "Эстония" решили потревожить

 

Министерство юстиции Финляндии предложило временно, с 1 июля 2021 года до конца 2024 года, изменить закон, запрещающий погружение к затонувшему парому "Эстония".

Паром "Эстония" затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм, на его борту находились 989 членов экипажа и пассажиров. Из них были спасены только 138 человек, погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших. Эстонско-шведско-финляндская комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях шторма запорное устройство носового визора.

Тем не менее вопрос о гибели парома был поднят вновь в связи с показанным в конце сентября 2020 года документальным пятисерийным фильмом "Estonia - находка, которая изменит всё". В нём, например, говорится об обнаружении в корпусе судна повреждения размером 4 на 1,2 метра, о котором в отчёте комиссии не упоминалось.

Гибель парома вызвалапородила различные версии уже в первые дни после крушения судна, были предположения о столкновении с подводной лодкой, о перевозке российского оружия, взрыве на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом и т.п. Вызывал недоумение и поспешно заключённый договор между Эстонией, Финляндией и Швеций о могильном покое погибших, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, после чего все требования родственников о проведении дополнительного расследования причин гибели парома отклонялись со ссылками на закон о покое погибших.



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