Группе, обвинившей Черчилля в расизме, не дали завершить работу в колледже его имени

В Колледже Черчилля в британском Кембридже после гибели Джорджа Флойда в мае прошлого года учредили специальную рабочую группу, состоящую в основном из профессоров левых взглядов, для оценки наследия Уинстона Черчилля с точки зрения расизма. Однако группу эту решено было распустить
, поскольку результаты не порадовали руководство колледжа. Черчилль был признан "воплощением философии белого превосходства", а Британская Империя оказалась "намного хуже, чем нацисты, потому что существовала дольше и убила намного больше людей". Закончилось дело тем, что внук Черчилля, сэр Николас Сомс, обвинил группу в том, что она пачкает имя его деда, и предложил колледжу запретить это делать, поставив под сомнение, что колледж вообще имеет право ассоциировать себя с именем Черчилля. Группа была распущена, причём под предлогом, что она сама приняла такое решение (участники группы выразили с этим несогласие, заявив, что намеревались продолжать работу по разоблачению расистского образа мыслей Черчилля и в 2022 году).