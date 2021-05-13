 

Путин считает, что над изучением русского языка в странах СНГ ещё предстоит работать

 

Президент Владимир Путин поручил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову представить дополнительные предложения для развития изучения русского языка в странах СНГ, в частности, в Таджикистане. Он подчеркнул, что того, что делается сегодня, недостаточно: "Можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы это делаем сегодня".

"Нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах. Поддержке изучения русского языка. Я бы попросил Сергея Сергеевича представить дополнительные предложения".

Он отметил, что обсуждал эту тему с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Попрошу и по работе в Таджикистане тоже мне представить соответствующие предложения", - сказал Путин.


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