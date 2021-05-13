 

Ковидокризис стал причиной роста психических расстройств

 

По словам главного внештатного специалиста-эксперта по психиатрии Росздравнадзора Николая Незнанова, страх заболеть ковидом и общее нарастание стресса в жизни людей привели к росту психических заболеваний. Начинается это зачастую с депрессии:   

"Порой при общении с пациентами складывается впечатление, что мы к депрессии привыкаем, не замечая её недостатков (...) К сожалению, обращение за помощью происходит, как правило, слишком поздно: когда депрессия достигает такого уровня, что страдает работоспособность - и физическая, и интеллектуальная".

По данным исследователей, уровень тревоги и депрессии у жителей Москвы, Петербурга, регионов Дальнего Востока (в последнем случае -- в свящи с близостью к Китаю), был высок уже в начале пандемии. При этом женщины сильнее переживают по поводу ковида, чем мужчины, и активнее идут вакцинироваться.

Незнанов отметил также, что на уровень тревоги и депрессии в обществе значительно повлияли СМИ.  



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