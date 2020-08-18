Пандемия коронавируса вызвала эпидемию депрессий

По данным британского Офиса национальной статистики (Office for National Statistics), число депрессий по сравнению с периодом "до коронавируса" возросло вдвое: во время карантина её испытывал каждый пятый взрослый британец.

В особенности подвержены депрессии оказались люди от 16 до 39 лет (а среди этой возрастной категории в особенности женщины), которые не смогли поддерживать привычный уровень жизни и расходов.

Эти данные коррелируют с возрастанием употребления алкоголя во время карантина -- здесь тоже можно выделить категорию женщин, которым пришлось срочно приспосабливаться к новым условиям.



