Пандемия коронавируса вызвала эпидемию депрессий
- 18.08.2020, 19:15,
- Новости
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По данным
британского Офиса национальной статистики (Office for National Statistics), число депрессий по сравнению с периодом "до коронавируса" возросло вдвое: во время карантина её испытывал каждый пятый взрослый британец.
В особенности подвержены депрессии оказались люди от 16 до 39 лет (а среди этой возрастной категории в особенности женщины), которые не смогли поддерживать привычный уровень жизни и расходов.
Эти данные коррелируют с возрастанием употребления алкоголя во время карантина -- здесь тоже можно выделить категорию женщин, которым пришлось срочно приспосабливаться к новым условиям.