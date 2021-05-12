Россия в первом квартале 2021 года экспортировала мороженого на $14 млн, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В натуральном выражении поставки выросли до 5,6 тыс. тонн.

Основным драйвером роста стали поставки мороженого в США, которые увеличились в 3,7 раза (на $4,7 млн). В начале 2021 года США вышли в лидеры среди покупателей российского мороженого.

На втором месте среди импортёров находится Китай; в марте он в очередной раз расширил список российских поставщиков мороженого, в результате чего, по данным Россельхознадзора, право экспорта мороженого в Китай сейчас имеют 48 российских предприятий.

Тройку лидеров замыкает Казахстан -- он, наоборот, сократил закупки российского мороженого на 57%, до 986 тонн.

В топ-5 импортёров также входят Монголия и Украина, эти поставки увеличились.





Сейчас российское мороженое поставляется в 35 стран, в том числе начались поставки в Канаду, Швецию, Данию, Швейцарию, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Конго, ОАЭ. Тем не менее Россия сейчас входит лишь в первую двадцатку поставщиков мороженого в мире, её доля в рынке -- 1,2%. Для сравнения: ведущий экспортёр -- Германия -- продаёт мороженого за рубеж на $596 млн.





Карантинные ограничения негативно сказались на импульсных покупках мороженого, однако привели к увеличению его потребления в домашних условиях.



