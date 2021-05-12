 

2 млн российских домохозяйств будут подключены к газу на льготных условиях

 

Бесплатное подключение к газу потребителей в населённых пунктах, где уже есть сетевой газ охватит около 2 млн российских домохозяйств, заявил вице-премьер Александр Новак. Бесплатность заключается в том, что "дано поручение избавить владельцев домов от расходов на прокладку трубопроводов до границы земельного участка", если земельные участки расположены на расстоянии не более двухсот метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает семи кубических метров в час. Происходить этот процесс будет до 2023 года.

Однако ведение газопровода по участку и непосредственное подключение к газу придётся оплачивать хозяевам участка. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минстрой предложил упростить индивидуальное строительство и подключение к инженерным сетям
» Госдума решила бороться с "неиспользованием сельскохозяйственных земель"
» Дмитрий Медведев подписал постановление о переводе не менее чем 50% общественного транспорта на газ
» Казахстан будет снабжать газом Китай
» Путин едет на Балканы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть третья

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть третья

Работать по-русски: как могли бы выглядеть контуры новой трудовой этики в России?

Работать по-русски: как могли бы выглядеть контуры новой трудовой этики в России?

Мои любимые антисемитские книги

Мои любимые антисемитские книги

Франция и \

Франция и "несистемный террор"

Конец нового атеизма: почему Докинз больше не в моде

Конец нового атеизма: почему Докинз больше не в моде

На русской земле проложили мы след.

На русской земле проложили мы след.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

8 миллионов пчёл погибли при пересылке "Укрпочтой"

  • 23:43
  • 203

США вышли в лидеры среди покупателей российского мороженого

  • 18:53
  • 258

Новое обострение военного конфликта между Израилем и Палестиной

  • 18:40
  • 272

Год без Крылова

Спрос на загородную ипотеку вырос в три с половиной раза

  • 18:07
  • 237

2 млн российских домохозяйств будут подключены к газу на льготных условиях

  • 17:59
  • 329
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru