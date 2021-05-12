2 млн российских домохозяйств будут подключены к газу на льготных условиях

Бесплатное подключение к газу потребителей в населённых пунктах, где уже есть сетевой газ охватит около 2 млн российских домохозяйств, заявил вице-премьер Александр Новак. Бесплатность заключается в том, что "дано поручение избавить владельцев домов от расходов на прокладку трубопроводов до границы земельного участка", если земельные участки расположены на расстоянии не более двухсот метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает семи кубических метров в час. Происходить этот процесс будет до 2023 года.

Однако ведение газопровода по участку и непосредственное подключение к газу придётся оплачивать хозяевам участка.