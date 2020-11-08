Минстрой предложил упростить индивидуальное строительство и подключение к инженерным сетям

Министерство строительства и ЖКХ России разработало единые стандарты предоставления госуслуг, связанных со строительством индивидуальных жилых домов.
Документ предусматривает, что застройщики смогут получать уведомления и градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) в форме электронного документа через портал госуслуг или соответствующие региональные порталы.
Кроме того,
Отмечается, что такой земельный участок должен быть свободным от прав третьих лиц. В случае принятия проекта постановления сроки предоставления техусловий или отказа в их выдаче сократятся в сфере теплоснабжения с 14 до 7 рабочих дней, газоснабжения - с 10 до 7 рабочих дней.