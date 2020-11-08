 

Минстрой предложил упростить индивидуальное строительство и подключение к инженерным сетям

 

Министерство строительства и ЖКХ России разработало единые стандарты предоставления госуслуг, связанных со строительством индивидуальных жилых домов. 

Документ предусматривает, что застройщики смогут получать уведомления и градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) в форме электронного документа через портал госуслуг или соответствующие региональные порталы.

Кроме того, 

"Минстрой России внёс в правительство проект постановления, которым предлагает оптимизировать процесс подключения объектов к инженерным сетям. Предлагается установить возможность заключения договора на подключение (технологическое присоединение) объекта федерального, регионального или местного значения к инженерным сетям на основании проекта межевания и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории до его образования".

 

Отмечается, что такой земельный участок должен быть свободным от прав третьих лиц. В случае принятия проекта постановления сроки предоставления техусловий или отказа в их выдаче сократятся в сфере теплоснабжения с 14 до 7 рабочих дней, газоснабжения - с 10 до 7 рабочих дней. 

 

 



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