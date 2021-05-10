 

Британское правительство потратит миллиарды, чтобы не допустить отделения Шотландии

 

Правительство Джонсона готовится направить многомиллиардные средства на поддержку крупных проектов в Шотландии, чтобы не допустить отделения региона от Великобритании. 

В частности обсуждается возможность инвестиций в транспортные проекты на территории Шотландии и в Национальную службу здравоохранения. При этом кабмин Джонсона намерен напрямую направлять средства из бюджета конкретным муниципалитетам в Шотландии в обход местного правительства. Кроме того, Лондон может наделить порты Абердина и Инвернесса особым статусом, который подразумевает льготные налоговые условия.

Так правительство Соединённого Королевства хочет продемонстрировать жителем Шотландии преимущества сосуществования в одном государстве. Предполагается, что подобный подход предотвратит проведение повторного референдума о независимости Шотландии. 

Вопрос сохранения Великобритании в её нынешнем административно-территориальном составе вновь обострился после прошедших 6 мая региональных выборов в Шотландии, когда победителем голосования в местный парламент снова стала Шотландская национальная партия (ШНП), которая набрала 64 депутатских мандата в 129-местном законодательном органе. Учитывая успех "зелёных", которые провели в парламент восемь своих представителей и также поддерживают отделение региона от Великобритании, сторонники независимости Шотландии будут обладать большинством мест в парламенте.

 


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