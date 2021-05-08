Администрация Байдена может отдать слежку за американцами на аутсорсинг

Администрация президента Байдена рассматривает возможность привлечь к слежке за американскими гражданами сторонние ресурсы. Дело в том, что Департамент внутренней безопасности (The Department of Homeland Security) скован в своих действиях необходимостью получать разрешение на слежку, также ему недоступны некоторые возможности фальшивой идентификации, чтобы получить доступ к личной переписке внутри предположительно экстремистских групп, государственные службы вынуждены довольствоваться информацией из открытых источников. Частные же фирмы не имеют этих досадных недостатков.

Правда, к этому моменту Департамент отрицает вероятность использования сторонних частных фирм для слежки за гражданами, хотя не отрицает их возможного привлечения к сбору и обработке информации. Департамент указывает, что "внутренние экстремисты" чрезвычайно изворотливы, и они не только уходят на защищённые платформы, но и приучаются использовать иносказательный язык, что затрудняет их отслеживание и на обычных платформах. Аутсорсинг позволил бы Департаменту создавать специальные "ложные личности", которые смогут проникать в группы таких предполагаемых экстремистов.