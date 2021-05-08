Администрация Байдена может отдать слежку за американцами на аутсорсинг
- 08.05.2021, 17:27,
- Новости
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Администрация президента Байдена рассматривает возможность
привлечь к слежке за американскими гражданами сторонние ресурсы. Дело в том, что Департамент внутренней безопасности (The Department of Homeland Security) скован в своих действиях необходимостью получать разрешение на слежку, также ему недоступны некоторые возможности фальшивой идентификации, чтобы получить доступ к личной переписке внутри предположительно экстремистских групп, государственные службы вынуждены довольствоваться информацией из открытых источников. Частные же фирмы не имеют этих досадных недостатков.
Правда, к этому моменту Департамент отрицает вероятность использования сторонних частных фирм для слежки за гражданами, хотя не отрицает их возможного привлечения к сбору и обработке информации. Департамент указывает, что "внутренние экстремисты" чрезвычайно изворотливы, и они не только уходят на защищённые платформы, но и приучаются использовать иносказательный язык, что затрудняет их отслеживание и на обычных платформах. Аутсорсинг позволил бы Департаменту создавать специальные "ложные личности", которые смогут проникать в группы таких предполагаемых экстремистов.
В то же время США присоединяются к кампании "Призыв Крайстчёрча" (от которой прежде отказался Трамп) против распространения в интернете контента, пропагандирующего терроризм и экстремизм, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Противодействие использованию интернета террористами и радикальными экстремистами для вербовки является важным приоритетом для Соединённых Штатов", -- сказала она.