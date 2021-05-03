Спустя сто лет после создания Северной Ирландии её жители не чувствуют себя британцами
- 03.05.2021, 15:39,
- Новости
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3 мая 1921 года была создана
Северная Ирландия, ставшая частью Британии, что привело к раздвоению ирландской идентичности.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал это столетие "очень значимым" событием.
Однако опросы показывают, что осознание себя британцами у жителей Северной Ирландии значительно уменьшилось. В то время как среди людей старше 65 лет британцами себя считают 51%, среди молодых людей (в возрасте 18-24 года) британцев лишь 17%, а 43% назвали себя северными ирландцами. В целом же население края разделилось на три примерно равные группы, одна из которых считает себя британцами, другая -- северными ирландцами, и, наконец, третья (28%) -- просто ирландцами.