Спустя сто лет после создания Северной Ирландии её жители не чувствуют себя британцами

3 мая 1921 года была создана Северная Ирландия, ставшая частью Британии, что привело к раздвоению ирландской идентичности.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал это столетие "очень значимым" событием.

Однако опросы показывают, что осознание себя британцами у жителей Северной Ирландии значительно уменьшилось. В то время как среди людей старше 65 лет британцами себя считают 51%, среди молодых людей (в возрасте 18-24 года) британцев лишь 17%, а 43% назвали себя северными ирландцами. В целом же население края разделилось на три примерно равные группы, одна из которых считает себя британцами, другая -- северными ирландцами, и, наконец, третья (28%) -- просто ирландцами.