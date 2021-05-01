Британия завершила выход из Европейского Союза

В Лондоне назвали ратификацию соглашения Европарламентом заключительным этапом долгого путешествия, начатого на референдуме о выходе из ЕС 23 июня 2016 года. Однако спорные моменты остаются.

Главным из них является североирландский протокол, заключённый в рамках сделки о выходе из ЕС между Лондоном и Брюсселем. Этот документ призван не допустить возникновения границы между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и Республикой Ирландия, остающейся частью Евросоюза. Однако после принятия протокола при перевозке грузов стали осуществляться контрольные процедуры, что привело к многодневным беспорядкам в регионе в начале апреля; лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии и первый министр региона Арлин Фостер объявила об отставке.



