 

Британия завершила выход из Европейского Союза

Все формальности в процессе по выходу Соединённого Королевства из Евросоюза завершены; в 00:00 с 30 апреля на 1 мая по брюссельскому времени вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и Евросоюзом.

В Лондоне назвали ратификацию соглашения Европарламентом заключительным этапом долгого путешествия, начатого на референдуме о выходе из ЕС 23 июня 2016 года. Однако спорные моменты остаются.

Главным из них является североирландский протокол, заключённый в рамках сделки о выходе из ЕС между Лондоном и Брюсселем. Этот документ призван не допустить возникновения границы между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и Республикой Ирландия, остающейся частью Евросоюза. Однако после принятия протокола при перевозке грузов стали осуществляться контрольные процедуры, что привело к многодневным беспорядкам в регионе в начале апреля; лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии и первый министр региона Арлин Фостер объявила об отставке.



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