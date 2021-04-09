 

Седьмые сутки продолжаются столкновения в Северной Ирландии

Седьмую ночь подряд продолжаются столкновения на улицах Белфаста (столица Северной Ирландии). Идёт противоборство сторонников отделения Северной Ирландии (ирланских националистов) с лоялистами (теми, кто хочет, чтобы край остался в составе Британии). В схватке, в которой участвуют даже тринадцатилетние дети, негодование обеих сторон часто обращается на полицию, которая старается предотвратить столкновения. В общей сложности ранения (в основном от камней и петард) получили уже 55 полицейских. 
В свою очередь, полиция применила водомёты, чтобы рассеять толпы. 
Лоялисты недовольны тем, что ирландские националисты не были наказаны за нарушение ковидорегламента во время похорон члена Ирландской республиканской армии (ИРА) Бобби Стори, а также и тем, что торговые соглашения, заключённые при выходе Британии из Европейского Союза, создали экономические барьеры между Северной Ирландией и остальным Соединённым Королевством. 
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APN.ru