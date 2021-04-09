Седьмые сутки продолжаются столкновения в Северной Ирландии

Мой мир

Седьмую ночь подряд продолжаются столкновения на улицах Белфаста (столица Северной Ирландии). Идёт противоборство сторонников отделения Северной Ирландии (ирланских националистов) с лоялистами (теми, кто хочет, чтобы край остался в составе Британии). В схватке, в которой участвуют даже тринадцатилетние дети, негодование обеих сторон часто обращается на полицию, которая старается предотвратить столкновения. В общей сложности ранения (в основном от камней и петард) получили уже 55 полицейских.

В свою очередь, полиция применила водомёты, чтобы рассеять толпы.